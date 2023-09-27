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Россия предостерегла Болгарию от передачи Киеву ракет для С-300

15:18
  • среда
  • 27 сентября 2023

София своими действиями лишь подливает масло в огонь

Передача Болгарией Украине ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 приведет к эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Такое заявление в среду, 27 сентября, сделали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.
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ФСВТС России призвала болгарскую сторону пересмотреть принятое решение, чтобы не допустить нарушение норм международного права в области военно-технического сотрудничества, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам обороны парламента Болгарии одобрил план, предусматривающий передачу Украине ракет для С-300. Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев уточнил, что речь идет о неисправных ракетах, которые не может отремонтировать болгарская сторона, поэтому Киеву самому придется привести их в рабочее состояние.

Это решение болгарского парламента раскритиковал президент Болгарии Румен Радев. Он призвал "сохранять и развивать оборонительные способности болгарской армии, а не использовать ее в качестве донора для иностранных армий".

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