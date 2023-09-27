Его деду было бы стыдно

Аплодисменты президента Украины Владимира Зеленского украинскому эсэсовцу в парламенте Канады свидетельствуют о пристрастии киевского режима к нацистской идеологии. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пристрастие к нацистской идеологии киевского режима - это не новость. Тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашистам, лишний раз это подтверждает", - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что ситуация, которая произошла в канадском парламенте, очерняет светлую память украинских ветеранов, которые сражались с немецкими захватчики в составе Красной армии.

"Отдельно хочется посочувствовать деду Зеленского, который был участников Великой Отечественной войны", - заключил он.

Напомним, что в прошлую пятницу на заседание парламента Канады был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили президенту Украины Владимиру Зеленскому как украинского ветерана Второй мировой войны. Примечательно, что спикер палаты общин Энтони Рот отметил, что Хунка сражался "за украинскую независимость против русских".

Сразу после оглашения всех "регалий" все присутствовавшие на заседании парламента, включая Владимира Зеленского, начали "бурно и громко" приветствовать эсэсовца аплодисментами. Скандал разразился, когда журналисты выяснили, что "против русских" Ярослав Хунка воевал в составе 14-й добровольческой дивизии войск СС "Галичина".

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