ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков уличил Зеленского в пристрастии к нацистской идеологии

15:35
  • среда
  • 27 сентября 2023

Его деду было бы стыдно

Аплодисменты президента Украины Владимира Зеленского украинскому эсэсовцу в парламенте Канады свидетельствуют о пристрастии киевского режима к нацистской идеологии. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Канаде пришлось извиняться за чествование украинского нациста
Заокеанское турне Зеленского закончилось скандалом

"Пристрастие к нацистской идеологии киевского режима - это не новость. Тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашистам, лишний раз это подтверждает", - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что ситуация, которая произошла в канадском парламенте, очерняет светлую память украинских ветеранов, которые сражались с немецкими захватчики в составе Красной армии.

"Отдельно хочется посочувствовать деду Зеленского, который был участников Великой Отечественной войны", - заключил он.

Напомним, что в прошлую пятницу на заседание парламента Канады был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили президенту Украины Владимиру Зеленскому как украинского ветерана Второй мировой войны. Примечательно, что спикер палаты общин Энтони Рот отметил, что Хунка сражался "за украинскую независимость против русских".

Сразу после оглашения всех "регалий" все присутствовавшие на заседании парламента, включая Владимира Зеленского, начали "бурно и громко" приветствовать эсэсовца аплодисментами. Скандал разразился, когда журналисты выяснили, что "против русских" Ярослав Хунка воевал в составе 14-й добровольческой дивизии войск СС "Галичина".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Визит Владимира Зеленского в Канаду
Визит Владимира Зеленского в Канаду
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.