"Нужен результат": Путин призвал разобраться с ценами на топливо

Президент в среду провел совещание с правительством

В целях стабилизации роста цен на топливо в качестве экстренной меры правительство ввело запрет на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Об этом министр энергетики доложил Владимиру Путину в ходе заседания с членами правительства. Это позволит насытить внутренний рынок и снизить цены.

Также Новак рассказал, что был отстранён ряд недобросовестных трейдеров. Сейчас в приоритете - поставка горючего сельхозпроизводителям, чтобы они сумели вовремя завершить все полевые работы. Ситуация под контролем сразу нескольких ведомств - Минэнерго, Минсельхоза и Российских железных дорог.

Для долгосрочного обеспечения и баланса на внутреннем рынке правительство предложило ещё ряд дополнительных мер. Одна из них - ограничение так называемого "серого экспорта". Президент подчеркнул: покупателям не интересны меры - им нужен результат.

"Вроде как снижение наблюдается на бирже, а вот за вчерашний день в рознице литр бензина А92 - 51,6 рубля. До 21 был 49,7 рублей. Цена-то растет в розницу. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, потребителя мало интересует. Потребителю нужен результат", - отметил Путин.

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