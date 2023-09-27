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Ученые из Норвегии сообщили о четырех взрывах на "Северных потоках"

17:24
  • среда
  • 27 сентября 2023

Об этом пишут западные СМИ

Ученые из Норвегии, расследующие атаку на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", сообщили, что в сентябре 2022 года, когда произошла атака, зафиксировали четыре, а не два взрыва, пишет газета The Guardian.
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Эти же данные накануне на заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России, привел и независимый немецкий режиссер-документалист Дирк Польманн. Встреча была посвящена годовщине диверсий на трубопроводах.

Российский постпред при ООН Василий Небеньзя подчернил, что в экспертном сообществе появляются всё новые свидетельства того, что случившееся - дело рук Вашингтона, который пошёл на этот преступный шаг, чтобы сохранить влияние в Европе. А перед Германией, Данией и Швецией, чьи расследования по теракту до сих пор не принесли результатов, стоит задача выгораживать США. Москва в ближайшие дни внесёт в Совет Безопасности ООН проект заявления о полном расследовании подрыва "Северных потоков".

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