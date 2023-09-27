Ученые из Норвегии сообщили о четырех взрывах на "Северных потоках"

Об этом пишут западные СМИ

Ученые из Норвегии, расследующие атаку на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", сообщили, что в сентябре 2022 года, когда произошла атака, зафиксировали четыре, а не два взрыва, пишет газета The Guardian.

Эти же данные накануне на заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России, привел и независимый немецкий режиссер-документалист Дирк Польманн. Встреча была посвящена годовщине диверсий на трубопроводах.

Российский постпред при ООН Василий Небеньзя подчернил, что в экспертном сообществе появляются всё новые свидетельства того, что случившееся - дело рук Вашингтона, который пошёл на этот преступный шаг, чтобы сохранить влияние в Европе. А перед Германией, Данией и Швецией, чьи расследования по теракту до сих пор не принесли результатов, стоит задача выгораживать США. Москва в ближайшие дни внесёт в Совет Безопасности ООН проект заявления о полном расследовании подрыва "Северных потоков".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"