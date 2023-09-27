Длительная экспедиция: какие эксперименты провел экипаж МКС

В среду космонавты вернулись на Землю

Миссия длинною в год - экипаж корабля "Союз- МС-23" сегодня благополучно вернулся на Землю. На орбите россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио провели 371 сутки - это самая длительная космическая командировка за всю историю МКС. Причем, рекорд изначально не планировали. Экипаж должен был вернуться домой весной 2022-го года, однако из-за внештатной ситуации на корабле космонавтам пришлось задержаться и ждать новый борт.

Первые минуты на Земле. Долгожданная встреча с коллегами и позабытое за время экспедиции ощущение гравитации. Космонавт-испытатель Сергей Прокопьев признается: в этот раз перегрузка была сильнее, чем в прошлые полёты. Однако чувствует себя хорошо. Вместе с Прокопьевым на Землю вернулись Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Франциско Рубио. Аппарат приземлился на бок недалеко от казахстанского города Жезказгана в 14:17 по Москве. Прямо в поле - военные летчики привезли арбуз, грибы и соленые огурцы – космонавты очень просили.

Не то что арбуз, даже легкая деревянная матрёшка с изображением лиц космонавтов – тоже подарок - сейчас кажется тяжёлой. Медики проводят тщательный осмотр, журналистов просят обойтись без долгих расспросов. Только самое важное.

Возвращение на Землю – один из самых напряжённых этапов любой экспедиции. Перед началом космонавты переносят необходимое оборудование в орбитальный блок, проверяют целостность скафандров, связь, фиксируют показания каждого датчика. Когда до отправки корабля остается три минуты, Центр управления полётами разрешает попрощаться с экипажем, который останется на МКС. Миссию продолжат Олег Кононенко, Николай Чуб, Константин Борисов и четверо зарубежных астронавтов.

Когда люки закрыты, космонавты надевают скафандры и занимают места в ложементах. Союз МС-23 переходит в автономный полет. В 10:54 по московскому времени на Земле подтверждают отстыковку корабля.

Спустя два часа спускаемый аппарат покидает орбиту. Несколько отсеков отделяется и сгорает в плотных слоях атмосферы. Вокруг основного образуется облако плазмы температурой почти 2 тысячи градусов. Из-за этого связь с экипажем теряется на несколько минут.

Однако точно в расчётное время срабатывает парашют. Космонавты докладывают: показания приборов в норме, самочувствие – тоже. Всего за метр до земли включаются двигатели мягкой посадки.

Для Сергея Прокопьева это был второй полет в космос. А вот Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Франциско Рубио побывали на орбите впервые. А, точнее, прожили там больше года – 371 сутки! В декабре в корабль, на котором экипаж прибыл на МКС, попал микрометеорит. В результате удара оказалась повреждена система охлаждения "Союза". Чтобы не рисковать, приняли решение оставить космонавтов ещё на полгода и направить к космической станции новый "Союз МС-23". В результате эта экспедиция оказалась самой длительной по программе МКС. Как, впрочем, и самой результативной. За это время экипаж шесть раз вышел в открытый космос и провел тысячи научных экспериментов.

Чтобы понять, как невесомость влияет на здоровье человека, космонавтам, например, приходится самостоятельно проводить ультразвуковое исследование органов. Именно так ученые установили, что длительное пребывание в космосе несильно, однако все же ухудшает зрение.

Другой важный эксперимент – выращивание грибных микроорганизмов в уникальной для них среде. Что получилось – изучат уже на Земле. А вот микробы – и это открытие тоже результат научных исследований – прекрасно размножаются в космосе без помощи человека. Их обнаружили на внешней поверхности МКС.

А ещё - вырастить кристаллы в условиях микрогравитации, напечатать на 3D-принтере детали для ремонта космической станции или запечатлеть с высоты 400 километров извержение вулкана. Каждый такой снимок не просто завораживающая картинка - важнейший научный материал. То самое большое, что видится на расстоянии.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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