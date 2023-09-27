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Киргизия примет миротворческие учения ОДКБ

15:38
  • среда
  • 27 сентября 2023

Их проведут в октябре

Совместные учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2023" пройдут в Киргизии с 9 по 13 октября. Об этом в среду, 27 сентября, рассказали в пресс-службе киргизского Министерства обороны.
Белоруссия проведет комплексные военные учения

Подготовка к маневрам обсуждалась во время встречи главы Минобороны Киргизии Бактыбека Бекболотова с начальником Объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым, сообщает "Интерфакс".

В сентябре учения ОДКБ проводились на территории Белоруссии. Несмотря на соблюдение Минском всех международных требований и своевременное уведомление заинтересованных сторон, Польша обвинила Белоруссию в использовании этих маневров в качестве "элемента психологической войны" против стран "коллективного" Запада.

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отмечал, что мир становится свидетелем крупных геополитических вызовов, на фоне которых предстоит решать очень сложные политические, экономические и иные проблемы. В этих условиях альтернативы ОДКБ нет, подчеркнул политик.

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Военнослужащие киргизского контингента миротворческих сил ОДКБ
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