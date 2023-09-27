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ФРГ оправдала присутствие своего посла при чествовании нациста в Канаде

15:57
  • среда
  • 27 сентября 2023

Дипломат якобы не знала о прошлом эсесовца

Посол Германии в Оттаве находилась в канадском парламенте, когда там произошел инцидент с бывшим участником дивизии СС "Галичина" Ярославом Хункой. Это в среду, 27 сентября, признали в Министерстве иностранных дел ФРГ.
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Ведомство подтвердило, что германский посол присутствовала при чествовании престарелого эсесовца, однако не была в курсе всей ситуации. Она якобы не определила, что означает "воюющий с Красной армией".

При этом МИД Германии заявил, что инцидент с присутствием в парламенте Канады члена СС неприемлем, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны предать правосудию эсесовца Ярослава Хунку, появившегося в парламенте страны, или выдать его государству, которое призовет нациста к ответу.

В Польше тем временем признали правоту российского лидера Владимира Путина о нацистской сути киевского режима. Поляки отмечают, что чествование в Канаде эсэсовца подтверждает справедливость слов Путина.

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