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Песков обвинил Клинтон в попытке подменить понятия после ее обращения к Путину

15:41
  • среда
  • 27 сентября 2023

Российский лидер неоднократно предлагал обсудить расширение НАТО за столом переговоров

Высказывания бывшего главы Госдепартамента США Хилари Клинтон о "вине" президента России Владимира Путина за расширение НАТО указывают на очередную попытку американских властей подменить понятия. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Напомним, что накануне бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила об "ответственности" российского президента Владимира Путина за расширение Североатлантического альянса. По ее мнению, именно "агрессивная" политика Путина в отношении Украины и Запада привела к вступлению Финляндии в НАТО.   

"Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия", - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Этой фразой политик решил напомнить общественности, как несколько лет назад бывший глава внешнеполитического ведомства США подарила российскому коллеге Сергею Лаврову кнопку, на которой вместо слова "перезагрузка" было написано "перегрузка".

"Понятно, что это была, наверное, не преднамеренная ошибка, хотя весьма говорящая сама по себе", - пояснил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что расширение НАТО на восток началось значительно раньше проведения ВС России военной спецоперации на территории Украины. По его словам, российский лидер на протяжении многих лет предлагал США и ЕС обсудить этот вопрос в рамках международного права, однако страны Запада продемонстрировали решительный отказ от любых переговоров с  Москвой.

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