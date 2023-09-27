На южнодонецком направлении потери противника составили более 150 украинских военных
Минобороны России в среду, 27 сентября, опубликовало свежие данные о ходе проведения специальной военной операции.
Отмечается, что российские войска отразили десять атак ВСУ на донецком направлении. Потери Киева там составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты.
Минобороны также рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении: там уничтожены более 45 украинских националистов, три автомобиля, а также артиллерийская система М777.
На краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп. "Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале.
На южнодонецком направлении потери противника составили более 150 украинских военных и три гаубицы Д-20.
В среду западные СМИ сообщили, что недостаток в обучении солдат ВСУ приводит к частым поломкам западной техники. Отмечается, что обучение украинских военнослужащих длилось всего несколько недель.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"