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Минобороны озвучило потери ВСУ за прошедшие сутки

16:22
  • среда
  • 27 сентября 2023

На южнодонецком направлении потери противника составили более 150 украинских военных

Минобороны России в среду, 27 сентября, опубликовало свежие данные о ходе проведения специальной военной операции.
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Отмечается, что российские войска отразили десять атак ВСУ на донецком направлении. Потери Киева там составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты.

Минобороны также рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении: там уничтожены более 45 украинских националистов, три автомобиля, а также артиллерийская система М777.

На краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп. "Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале.

На южнодонецком направлении потери противника составили более 150 украинских военных и три гаубицы Д-20.

В среду западные СМИ сообщили, что недостаток в обучении солдат ВСУ приводит к частым поломкам западной техники. Отмечается, что обучение украинских военнослужащих длилось всего несколько недель.

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