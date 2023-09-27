ФНС назначила блогерше Лерчек гигантский штраф

Она должна выплатить 124 миллиона рублей

Федеральная налоговая служба обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов. Об этом рассказал ее адвокат Константин Третьяков. По его словам, решение было вынесено 18 сентября.

"Чекалины настроены конструктивно и всё оплатят", - сказал Третьяков агентству РИА Новости.

Однако назвать сроки выплаты защитник не смог. По его словам, всё имущество семьи Чекалиных, включая деньги на счетах, арестовано в рамках уголовного дела. Третьяков рассказал, что на прошлой неделе защита обратилась в СКР с просьбой о снятии ареста со счетов.

Адвокат также заметил, что ФНС при назначении штрафа отказалась учитывать смягчающие обстоятельства.

"Я так понимаю, это для ФНС внутренняя принципиальная позиция по какой-то причине. Но ребята восприняли всё стоически, и подход у них конструктивный. Родина сказала - значит оплатим," - заверил Третьяков.

Валерию Чекалину и ее мужа обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

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