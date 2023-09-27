ВС России отразили на донецком направлении 10 атак ВСУ

Минобороны опубликовало свежие данные о ходе проведения СВО

Актуальная сводка Минобороны о ходе спецоперации. Четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ уничтожили за сутки российские артиллеристы на территории Запорожской области и в ДНР. Наши бойцы надежно пресекают попытки украинских националистов пойти в наступление на ключевых участках фронта. По данным ведомства, только на донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 10 атак противника.

Артёмовское направление. На кадрах - горящий склад боеприпасов ВСУ. Рядом тлеет бронетехника. Российские ВКС наносят удары и по южной части Дзержинска, откуда противник обстреливают Горловку и пункты Артёмовского района. Попытки националистов спрятаться в лесополосе успехов не имели. С воздуха ситуацию контролируют ударные вертолёты Ка-52.

На северском направлении - ожесточённые бои. Минобороны публикует кадры уничтожения одного из опорных пунктов ВСУ. Расчёты корректируют операторы БПЛА, нанося точные удары по позициям боевиков, там враг хранил боеприпасы.

Беспилотная разведка работает и на купянском направлении, выявляя наблюдательные посты противника. Следом в бой вступает авиация и РСЗО "Торнадо-Г". Все намеченные цели уничтожены. Среди потерь националистов помимо рядеющего личного состава, техника западного образца.

Зачастую работают точечно. Сначала пристрелка. Затем работа очередями. За последние дни наши подразделения улучшили положение на участке Работино-Вербовое Запорожского направления. Там точными попаданиями пехоту врага уничтожают дроны-камикадзе. На кадрах видно, как такой БПЛА снайперским попаданием поражает танк националистов и вражеские наблюдательные пункты.

В щепки отечественные беспилотники разносят и технику. У населённого пункта Вербовое российский спецназ уничтожил штурмовой отряд ВСУ. Украинские штурмовики заходили по траншее и двигались в направлении наших позиций. После ответного огня боевики отступили и засели в блиндаж. Вот кадры бегства эвакуационной группы ВСУ (см. видео). После удара дрона двое уцелевших солдат выкинули из носилок своего раненого товарища и устремляются прочь, оставив своих сослуживцев под огнём.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"