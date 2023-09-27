В Москве расширили меры социальной поддержки детей чернобыльцев

Решение приняла Мосгордума

Мосгордума приняла закон о расширении мер социальной поддержки детей чернобыльцев. Решение было принято на заседании столичного парламента.

По словам председателя МГД Алексея Шапошникова, теперь четко установлено, что правом на получение ежемесячных денежных выплат обладают дети первого поколения граждан, которые пострадали в результате чернобыльской катастрофы, родившиеся после радиоактивного облучения одного из родителей.

"Также правом на такую выплату обладают дети второго и последующих поколений, если один из родителей страдает болезнями вследствие Чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения", - заявил Шапошников.

Кроме того, столица предоставляет дополнительную меру социальной поддержки. Это право на бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта. Данная льгота предоставляется детям до достижения ими 18 лет. С принятием закона такая льгота предоставлена детям первого поколения чернобыльцев, а также детям второго и последующих поколений, если один из их родителей страдает вызванными аварией болезнями.

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