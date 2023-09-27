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Экс-разведчик США: Россия покажет всему миру горящие "Абрамсы"

18:47
  • среда
  • 27 сентября 2023

Ранее в СМИ появилась информация о прибытии на Украину первой партии американских танков

Русские уничтожат американские танки Abrams ("Абрамс"), переданные Вашингтоном ВСУ, и это увидит весь мир. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
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"Если выведете танки Abrams на поле боя, то русские смогут уничтожить их. Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков?" – отметил он (цитата по РИА Новости).

По его словам, Россия идет только к победе, при этом Запад в лучшем случае может рассчитывать лишь на замороженный конфликт.

В понедельник в СМИ появилась информация о прибытии на Украину первой партии американских танков Abrams. В Кремле отметили, что "Абрамсы" будут немедленно уничтожены в зоне СВО и не смогут повлиять на итог спецоперации.

Издание Military Watch Magazine также указало, что американские танки M1 Abrams станут легкой мишенью для российской авиации.

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