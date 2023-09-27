Лавров напомнил Армении о незавидной судьбе полагавшихся на США стран

Некоторые политики хотят, чтобы Ереван оторвался от Москвы

Руководству Армении следует помнить о незавидной судьбе стран, которые полагались на США. Об этом в интервью ТАСС заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам дипломата, некоторые ведущие политики в Ереване хотят, чтобы Армения потеряла Россию и обрела новых друзей.

"Им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна", - сказал Лавров.

Глава МИД уверен, что интересы России в Закавказье невозможно игнорировать. Такие мысли, напомнил министр, проскальзывали в недавних выступлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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