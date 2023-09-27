Ереван примет все меры для возвращения Рубена Варданяна из Баку

Об этом заявили в МИД Армении

Ереван примет все возможные меры для возвращения бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна из Азербайджана. Об этом заявили в МИД Армении.

Рубен Варданян был задержан азербайджанскими силовиками при попытке выехать из НКР в армянский город Горис. Бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". Он был назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года и снят с должности в феврале 2023 года.

В конце прошлого года Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В МИДе Армении подчеркнули необходимость обеспечения беспрепятственного передвижения людей из НКР через Лачинский коридор.

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