Мишустин призвал контролировать цены на социально значимые товары

Премьер провел встречу с главой ФАС

Для 25 категорий социально значимых продуктов питания благодаря работе Федеральной антимонопольной службы удалось снизить цены в прошлом году почти на 10 процентов. Об этом сегодня премьеру Михаилу Мишустину доложил глава ведомства Максим Шаскольский.

Причём, снижение цен удалось добиться в 11 крупнейших федеральных торговых сетях. И сейчас предложенную ФАС практику ответственного ценообразования поддержали еще около 100 торговых сетей.

Также ФАС смогла согласовать и обеспечить отечественных сельхозпроизводителей удобрениями по доступным ценам. В свою очередь премьер подчеркнул - граждане страны должны быть защищены от недобросовестных поставщиков. Это касается и сферы тарифов на ЖКХ. Они должны быть экономически обоснованы - доступны для людей, но при этом и учитывать интересы производителей.

Кроме того, глава кабмина поручил вести эффективный надзор в сфере исполнения госзакупок и контролировать ценообразование на социально значимые товары.

"От вашей системной работы зависит напрямую благополучие наших граждан. Здесь в приоритете я бы назвал, наверное, три направления. Первое – это, конечно, лекарства, особенно жизненно важные лекарства. Второе направление – продукты. Это для всех людей также очень значимо. И третье очень важное направление – это стройматериалы, поскольку здесь повышение цен может негативно сказаться на темпах возводимого жилья. Это волнует практически всех, кто собирается приобретать новое жилье либо делает ремонты", - заявил Мишустин.

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