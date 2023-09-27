Исход армян из Карабаха: что сейчас происходит в Лачинском коридоре

По нему движутся тысячи беженцев

В МИД Армении подчеркнули необходимость обеспечения беспрепятственного передвижения людей из НКР через Лачинский коридор. А по нему движутся тысячи беженцев - на автобусах, грузовиках и легковом транспорте. Их сопровождают российские миротворцы. Цель - добраться до приграничных армянских населенных пунктов Горис и Корнидзор. Там организованы центры, где людям оказывают необходимую помощь. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что 120 тысяч армян региона не хотят жить в составе Азербайджана.

На кадрах наглядно виден масштаб исхода армян из Карабаха. Более 50 тысяч человек, треть от всего населения, стали вынужденными переселенцами на историческую родину. Хотя Ереван так и не признал маленькую, но гордую республику. Путь до границы у некоторых занимает более суток. В Нагорном Карабахе - дефицит топлива. Поэтому люди добираются на перекладных, на буксире, некоторые в кузове самосвалов. Кто-то преодолевает несколько сотен километров на велосипеде.

Желание армян как можно скорее покинуть отданную Азербайджану и ставшую юридически чужой их землю, плюс дефицит топлива в Нагорном Карабахе косвенно повлияли на количество жертв при пожаре на крупном складе с горюче-смазочными материалами под Степанакертом. Здесь местным жителям раздавали бензин. Взрыв прогремел в понедельник вечером.

68 человек погибли. Тела многих до сих пор не опознаны. 105 считаются пропавшими без вести. Местные врачи с потоком раненых не справлялись. Вытаскивать пациентов буквально с того света им помогал медотряд нашего миротворческого контингента.

Санитарная авиация ВКС России эвакуировала 142 человека из госпиталя Карабаха на территорию Армении для оказания дальнейшей помощи в профильных учреждениях. Вертолеты совершили 16 рейсов.

В расположении нашего миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха сейчас остаются более 500 мирных жителей. В том числе почти 300 детей. Им дали временную крышу над головой, оказывают медицинскую помощь, обеспечивают питанием. Но большинство уже вряд ли сможет вернуться в свои дома. Придется как-то обустраиваться в Армении.

Это приграничный армянский город Горис. Сюда прибывает основной поток беженцев. Здесь их регистрируют. Дают еду, воду, теплые вещи, распределяют на ночлег. Оставшиеся без жилья и вынужденные уехать с насиженных веками мест люди до сих пор не могут понять, почему Ереван оставил Карабах один на один с Азербайджаном.

Из-за многомесячной блокады Нагорного Карабаха эта семья смогла воссоединиться только сейчас. До армянского Корнидзора они добирались в кузове самосвала. Это уже второе вынужденное переселение. Первый раз потеряли дом - во время трагических событий 2020 года. Тогда Москве удалось усадить за стол переговоров Баку и Ереван и заморозить разрешение давнего территориального спора. Но премьер Армении позволил поиграть в миротворцев американцам. Чем заканчивается их вмешательство в давние региональные конфликты, хорошо знают около 50 государств мира, в чьи внутренние дела бесцеремонно влезал Вашингтон.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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