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Смотритель маяка в Финском заливе нашел послание в бутылке

22:38
  • среда
  • 27 сентября 2023

Его написал мальчик из Австрии

Неожиданная находка в Финском заливе. К берегам острова Тютерс волнами вынесло бутылку с посланием. Посылку, как выяснилось, отправил юный пассажир парохода Хельсинки-Таллин. Что было в письме и кто его прочитал?

Дмитрий, как он признается, счастливчик, которому повезло получить послание в бутылке. Презент в руки смотрителя приплыл морем. Балтика только-только приходила в себя после сильного шторма. И вдруг на глаза мужчине попалась хорошо упакованная посылка. Чтобы решить загадку, островитянину пришлось пойти на крайние меры - достать ножи. 

Бутылка из пластика поддавалась не охотно. Но Дмитрий - человек упорный, и секрет послания все-таки удалось раскрыть.

Маленький рисунок и большой рассказ. Автора зовут Себастьян. Живёт в Австрии. Он еще только учится грамоте. Пишет, что любит бегать по траве, играть с машинками. Того, кто найдет это послание, очень просит ответить. И тот ответил. Смотрителю крошечного острова на Балтике и раньше приходили необычные письма, но Дмитрий их только читал. А на этот раз  сделал исключение - отыскал адрес мальчика.

"Через какое-то время со мной связалась мама Себастьяна - Барбара. И мы с ней, собственно, обменялись фотографиями, видео. И порадовались, что письмо пришло и доставлено по адресу", - рассказал Дмитрий.

Этим летом брат с сестрой путешествовали на пароходе Хельсинки-Таллин, когда детям пришла идея отправить по волнам послания в бутылках. И морская почта не подвела - письмо Кэролайн получили в Ленинградской области, а рассказ Себастьяна прочли на пустынном острове Тютерс, где из людей - только русский смотритель маяка. Который, уже не стесняясь, признается: он теперь, как ребенок, верит в чудо.

Оксана Коваленко, Анна Морозова, "ТВ Центр"

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