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В Крыму двое украинцев получили 15 и 16 лет колонии за шпионаж

19:26
  • среда
  • 27 сентября 2023

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима

Двое граждан Украины в среду были признаны виновными по делу о шпионаже в Крыму. Они получили 15 и 16 лет лишения свободы, отбывать наказание украинцы будут в исправительной колонии строгого режима.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, отмечает ТАСС.

В конце августа Федеральная служба безопасности России пресекла противоправную деятельность бывшего сотрудника генерального консульства Соединенных Штатов во Владивостоке. Он за деньги выполнял задания сотрудников политотдела посольства США в Москве, собирая данные о ходе СВО.

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