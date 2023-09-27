Guardian: Киев просит ракеты большой дальности для ударов по Ирану и России

Ракетные удары Украина хочет нанести по фабрикам, производящим дроны

Киев попросил у Запада ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России. Об этом в среду пишет британская газета Guardian.

Как говорится в публикации, ракетные удары Украина хочет нанести по фабрикам, производящим дроны, а также по некоему потенциальному производственному объекту, отмечает РИА Новости.

Напомним, обвинения в адрес России и Ирана о том, что российские военные якобы используют иранские дроны в спецоперации, звучали и со стороны Украины, и от ряда западных стран. Москва и Тегеран неоднократно опровергали эти данные.

В январе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон будут усиливать экономическое давление на Иран.

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