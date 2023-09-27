ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Guardian: Киев просит ракеты большой дальности для ударов по Ирану и России

20:07
  • среда
  • 27 сентября 2023

Ракетные удары Украина хочет нанести по фабрикам, производящим дроны

Киев попросил у Запада ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России. Об этом в среду пишет британская газета Guardian.
"Долго не проживут": в США указали на легкую мишень для ВС России на Украине

Как говорится в публикации, ракетные удары Украина хочет нанести по фабрикам, производящим дроны, а также по некоему потенциальному производственному объекту, отмечает РИА Новости.

Напомним, обвинения в адрес России и Ирана о том, что российские военные якобы используют иранские дроны в спецоперации, звучали и со стороны Украины, и от ряда западных стран. Москва и Тегеран неоднократно опровергали эти данные.

В январе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон будут усиливать экономическое давление на Иран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пуск баллистической ракеты
Пуск баллистической ракеты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.