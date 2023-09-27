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В Севастополе объявили воздушную тревогу

20:34
  • среда
  • 27 сентября 2023

Временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту

Воздушная тревога объявлена в городе Севастополе. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как отмечает РИА Новости, временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, а в городе временно прекращено движение наземного общественного транспорта.

В понедельник силы ПВО сбили одну ракету у аэродрома Бельбек в Севастополе. Позже появились видеозаписи: во время воздушной тревоги жители Севастополя исполнили гимн города.

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