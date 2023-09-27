"Прячется дома": Трюдо жестко раскритиковали за появление нациста в парламенте

Премьер Канады перекладывает ответственность на других

Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр вновь обрушился с критикой на премьер-министра страны Джастина Трюдо. По его словам, глава правительства должен извиниться за появление эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте.

Пуальевр убежден, что именно Трюдо ответственен за "самый постыдный момент в канадской истории". Но вместо извинений премьер перекладывает ответственность на других.

"Что он делает: прячется в своем доме третий день вместо того, чтобы прийти в палату общин и признать свою ответственность. Всегда есть кто-то другой виноватый, когда дело касается Трюдо", - заявил Пуальевр (цитата по РИА Новости)

Лидер консерваторов напомнил премьеру, что ответственность неотделима от власти. Если Трюдо хочет власти, то должен извиниться перед евреями, поляками, украинцами и всеми канадцами, подчеркнул Пуальевр.

22 сентября на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского в Канаду был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин представил его как ветерана, "сражавшегося за украинскую независимость против русских". Эсэсовцу устроили громкую овацию, аплодировал, в том числе и Джастин Трюдо.

Позднее выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина". Это объединение участвовало в зверствах в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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