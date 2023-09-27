Трюдо извинился за чествование нациста в парламенте Канады

Но своей ответственности не признал

Джастин Трюдо извинился за чествование украинского эсэсовца в парламенте Канады. Случившееся он назвал "ужасной ошибкой".

"Признание этого человека всеми присутствовавшими, не обладавшими достаточной информацией, было ужасной ошибкой и надругательством над памятью тех, кто пострадал от нацистского режима", - сказал Трюдо, выступая в парламенте.

При это канадский премьер отказался брать на себя ответственность за случившееся. Кроме того, Трюдо сначала ушел от ответа на вопрос, извинился ли он перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

"За последние несколько дней мы неоднократно выражали солидарность президенту Украины", - сказал премьер вместо ответа (цитата по ТАСС).

Однако затем под давлением оппозиции Трюдо все же признался, что принес "безоговорочные извинения" Зеленскому и украинской делегации.

22 сентября на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского в Канаду был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин представил его как ветерана, "сражавшегося за украинскую независимость против русских". Эсэсовцу устроили громкую овацию, аплодировал, в том числе и Джастин Трюдо.

Позднее выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина". Это объединение участвовало в зверствах в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Накануне он объявил о своей отставке.

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