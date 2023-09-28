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Политолог Камкин рассказал, чем чреват для США шатдаун

09:30
  • четверг
  • 28 сентября 2023

То есть приостановка работы правительства

Удастся ли республиканцам в Конгрессе добиться от Белого дома сокращения объемов военной помощи Украине? Повлечет ли это ослабление политической поддержки киевского режима? И могут ли республиканцы в ответ на судебные преследования Дональда Трампа еще больше усилить давление на Джо Байдена?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"1 октября в США начинается новый финансовый год. До этого момента нужно согласовать и утвердить бюджет. Пока этого нет. В 2018 году при Трампе при неутвержденном бюджете случился шатдаун - то есть приостановка работы правительства. Но США тогда не развалились, американская экономика из-за кризиса неплатежей не легла коллапсом, банки не посыпались. Если шатдаун случится сейчас вновь - да, пострадают некоторые инвесторы, будут определенные технические сложности, но краха Соединенных Штатов не случится", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео

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