И тоска пройдет: почему либеральные ценности нуждаются в "допинге"

Спросите у Джастина Трюдо

Последнюю неделю в рейтингах мировой популярности Джо Байден уступает место канадскому премьеру Джастину Трюдо, который аплодировал в парламенте украинскому ветерану СС. Чествование нациста из дивизии "Галичина" возмутило весь мир. Трюдо, видимо, понял: что-то не так. Сказал, что сожалеет. И объяснил, что делать: "Думаю, важно для всех нас дать отпор российской пропаганде, российской дезинформации - и продолжить нашу стабильную помощь Украине".

Вот это ответ! Видимо, тот факт, что Канада в годы Второй мировой была союзником СССР и боролась против нацистов, - тоже российская дезинформация и пропаганда.

Премьера Трюдо заподозрили в том, что у него прогрессирующая деформация личности. В соцсетях же обсуждают, как служебные собаки при досмотре самолета канадского премьера в Дели на саммите "Большой двадцатки" обнаружили такие залежи кокаина на борту, что некоторых псов стошнило. Сам Трюдо, к удивлению остальных участников форума, два дня не выходил из своего номера в отеле и даже не явился на ужин с индийским президентом. Говорят, перебрал порошка.

А чему удивляться? Еще в прошлом году Джастин Трюдо объявил об эксперименте: с целью борьбы с наркоманией в провинции Британская Колумбия временно разрешат в личных целях хранить и употреблять небольшое количество запрещенных наркотиков.

Зеленский, аплодировавший в парламенте старому нацисту, уже давно подбадривает себя препаратами, вселяющими веру в перемогу. И даже в сеть выкладывает. На международных встречах, бывает, что и уплывет в неведомое пространство. А что? Учителя хорошие.

Демократические и либеральные ценности нуждаются в регулярном допинге. Сын Хантера Байдена, жестко сидевший на наркотиках и получавший взятки от украинских компаний, ни в чем таком предосудительном себя виноватым не считает. Железный старик папаша Байден, давно разъедаемый ментальной коррозией, просто веселит публику без всяких наркотиков. То упадет, то собеседника не узнает, то уйдет в пустоту. На этом фоне британский скандалист Борис Джонсон, любивший хватануть пивка или вина в рабочее время во время самоизоляции, выглядит сущим ребенком. Радоваться надо, что не под порошком работал.

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