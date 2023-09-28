В Ташкенте прогремел мощный взрыв

На территории таможенного склада

Мощный взрыв прогремел этой ночью на территории таможенного склада в столице Узбекистана. Ударная волна была такой силы, что в ближайших домах выбило стекла, передает "ТВ Центр".

В помещении начался пожар. Огонь охватил большую площадь. На место оперативно прибыли экстренные службы, в том числе 16 спасательных расчётов и кареты скорой помощи.

Как сообщили в Минздраве республики, есть пострадавшие. Их число не уточняется. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас пожар локализован, он не повлиял на работу расположенного рядом столичного аэропорта. В МВД заявили, что причиной возгорания мог стать удар молнии.

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