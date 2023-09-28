Российские войска сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении

Штурмовая авиация группировки "Запад" нанесла 13 ударов по скоплению вооружения и живой силы противника

На купянском направлении российские войска сорвали попытку переброски резервов ВСУ на передовую в районе Берестового, сообщили в Минобороны.

Штурмовая авиация группировки "Запад" нанесла 13 ударов по скоплению вооружения и живой силы противника. Наши подразделения уничтожили три минометных группы и пункт боепитания националистов.

На краснолиманском участке фронта в ходе контрбатарейной борьбы подавлены два десятка вражеских артиллерийских расчетов.

В районе населенного пункта Григоровка действия российских подразделений поддерживают тяжелые огнемётные системы "Солнцепек" . Получив задачу, бойцы оперативно выдвинулись в назначенный район и ударили термобарическими снарядами по неприятелю. Эти боеприпасы не оставляют врагу никаких шансов, они уничтожают командные пункты, бронированную технику и вооруженные формирования Украины.

Действуют "Солнцепеки" в любое время суток. Поразив радикалов, под прикрытием дымовой завесы они оперативно меняют позицию.

На купянском направлении свое мастерство показывают расчеты ЗРК "Тор-М2" группировки "Запад", которые обеспечивают российским войскам сверхнадежный щит от нападения с воздуха. Только этой батареей (см. видео) с начала СВО уничтожено более сотни вражеских беспилотников разного типа. За отвагу и героизм расчет удостоен госнаград.

Уникальный по своим характеристикам комплекс может поражать баллистические цели и цели с изменяемым вектором управления. От "Торов" не уйти малым дронам, а также крупным ракетам и реактивным снарядам.

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