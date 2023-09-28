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Минобороны представило новых героев СВО

09:23
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Рядовой Игорь Лебзак с товарищами в ходе штурма занял позиции противника и отразил ряд атак неонацистов

Минобороны России рассказало о новых подвигах военных в зоне проведения спецоперации.

Лейтенант Руслан Джавадов и его минометная батарея получили данные от разведки, которая обнаружила замаскированный опорный пункт противника на расстоянии пяти километров. Джавадов произвел расчеты цели. Точным ударом вражеское укрепление и все боевики были уничтожены. Это только один из эпизодов успешной работы наших минометчиков за время СВО.

Рядовой Игорь Лебзак с товарищами в ходе штурма занял позиции противника и отразил ряд атак неонацистов. А затем, обнаружив две бронемашины радикалов с личным составом, ликвидировал одну из них. В результате очередного артобстрела ВСУ Игорь и несколько военнослужащих его отделения были ранены. Он оказал им первую помощь, а сам вернулся на поле боя. Занятый рубеж был удержан.

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