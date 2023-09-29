Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Полная Луна в Овне

Овны

Полнолуние в вашем знаке - это огонь с большой буквы! Он, конечно, согреет в осенний день, но может и обжечь окружающих – держите под контролем свои эмоции!

Тельцы

Вы сможете открыть тайны или получить доступ к неизвестным ранее документам, данным. Но может быть и обратное – утрата интереса ко всему, что ранее представляло ценность. И это тоже нормально.

Близнецы

Друзья познаются не только в беде, но и в радости, у вас сегодня будет возможность убедиться в этом. Что бы ни случилось, не судите людей слишком строго!

Раки

Представители знака, мечтавшие о более высокой должности, получат либо ее, либо точный маршрут к ней. В этот день могут произойти и другие судьбоносные события на работе.

Львы

Когда говорят о карме, почему-то чаще всего думают о возмездии, а не о награде за добрые дела. Сегодня у вас будет возможность получить профит за то, что когда-то сделали.

Девы

У вас обнаружатся тайные помощники или сторонники, которые неожиданно окажут поддержку. Это приятное открытие стоит отметить и впредь больше доверять людям!

Весы

Полнолуние в вашем секторе партнерства достойно пристального внимания. Вас может поджидать как созревшее решение о разводе, так и предложение руки и сердца.

Скорпионы

Вам хорошо провести день полнолуния без спешки, осознанно и максимально спокойно. Бережно относитесь к своему здоровью, этот пункт сегодня самый важный.

Стрельцы

Вас будут переполнять творческие идеи, яркие эмоции и, может быть, даже влюбленность. И все же, несмотря на половодье чувств, постарайтесь сохранять благоразумие.

Козероги

Полная Луна в Овне - знаке, с которым вы не очень-то дружите – это дискомфорт и внутренний протест. И в то же время перед вами вырисовывается новая важная цель!

Водолеи

Вы получите долгожданный ответ, письмо или звонок. Это будет окончанием давно запущенного процесса. И даже если он вас не устроит, плюс в том, что больше не нужно ждать и волноваться.

Рыбы

Этот день покажет, к каким финансовым результатам вы пришли в текущий момент. Оцените их и сделайте вывод: насколько вы преуспели, какие ошибки допустили.

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