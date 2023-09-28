Она отклонила две поправки к проекту оборонного бюджета

Две поправки в оборонный бюджет Соединенных Штатов, предусматривающие урезание помощи Украине, не прошли голосование в Палате представителей американского Конгресса.

Против поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета американского военного ведомства проголосовали 330 законодателей, а поправку о полном отказе от помощи Киеву не поддержали 339 членов Палаты представителей, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что западные партнеры Украины могут отказаться от финансовой и военной поддержки ВСУ, поскольку провал наступательных действий ВСУ "отрезвил" многих союзников Киева.

Председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что государства — члены НАТО во главе с США являются соучастниками военных преступлений киевского режима.

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