Россия продолжает спецоперацию

Сдавшиеся в плен на сватовском направлении украинские военные принесли с собой помимо ящиков с боеприпасами три иностранных пулемета. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника РИА Новости, в кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета: американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3.

Использовать в бою эти пулеметы не будут — их передадут в музей, рассказал источник.

Это не первый случай, когда украинские военные сдаются в плен ВС России, принося с собой в качестве трофея оружие. Накануне группа бойцов ВСУ передала российской стороне несколько ящиков с боекомплектом.

Пополнять редеющие ряды бойцов Киеву все сложнее. СМИ отмечали, что украинские мужчины уклоняются от мобилизации из-за очевидного провала наступательных действий ВСУ, которое привело к колоссальным потерям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"