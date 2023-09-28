ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Группа бойцов ВСУ сдалась в плен с западными пулеметами

08:34
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Сдавшиеся в плен на сватовском направлении украинские военные принесли с собой помимо ящиков с боеприпасами три иностранных пулемета. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказал осведомленный источник.
ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле

По словам собеседника РИА Новости, в кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета: американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3.

Использовать в бою эти пулеметы не будут — их передадут в музей, рассказал источник.

Это не первый случай, когда украинские военные сдаются в плен ВС России, принося с собой в качестве трофея оружие. Накануне группа бойцов ВСУ передала российской стороне несколько ящиков с боекомплектом.

Пополнять редеющие ряды бойцов Киеву все сложнее. СМИ отмечали, что украинские мужчины уклоняются от мобилизации из-за очевидного провала наступательных действий ВСУ, которое привело к колоссальным потерям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.