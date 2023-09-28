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Le Monde: Запад бежит со всех фронтов из-за провала на Украине

08:41
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Вашингтон утратил былое влияние

Запад планирует отказаться от поддержки президента Украины Владимира Зеленского из-за провального контрнаступления ВСУ, передает издание Le Monde со ссылкой на комментарий политического аналитика Сильвии Кауфманн.

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Как уточнила аналитик, недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о выводе военного контингента из Нигера указывает на значительное снижение внешнеполитического влияния Запада на международной арене.

"Более того: конфликт на Украине составляет часть этого отступления и обостряет его последствия", - заявила Кауфманн, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политолог подчеркнула, что потенциальный отказ западных стран от дальнейшей поддержки Украины приведет к дискредитации "глобального" имиджа США и ЕС. По ее словам, новый виток эскалации украинского кризиса рано или поздно приведет к падению геополитической гегемонии Вашингтона на европейском и африканском континентах.  

Ранее журналисты издания 19FortyFive сообщили, что на данный момент американские власти не заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликтной ситуации на Украине. По мнению аналитиков издания, передача ВСУ танков M1 Abrams свидетельствует об устремлениях Вашингтона продолжать использовать украинские земли в качестве "полигона" для противостояния с Москвой.

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