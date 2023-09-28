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Лавров: Россия готова договариваться по Украине с учетом реалий

09:00
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Киев выставляет неприемлемые условия

Россия готова договариваться с Киевом об урегулировании конфликта, но лишь "с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учетом нашей позиции". Такое заявление сделал в четверг, 28 сентября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Дипломат пояснил, что речь идет о предотвращении "создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто продекларировал цель истребления всего русского" в Крыму и в Донбассе.

При этом Лавров предупредил, что затягивание киевским режимом возвращения за стол переговоров в дальнейшем лишь осложнит этот процесс, сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликтной ситуации Россия должна немедленно вывести войска с украинской территории. По его мнению, именно после этого Киев будет готов к возобновлению переговорного процесса с Москвой.

Между тем журналисты отмечают, что прекращение конфликта на Украине не соответствует интересам главного донора киевского режима — Соединенных Штатов. По этой причине Вашингтон не будет способствовать дипломатическому урегулированию конфликта, он не только "саботирует" любые попытки Москвы инициировать мирное соглашение, но и выступает за дальнейшее продолжение наступательных действий ВСУ.  

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