Западные страны не планировали выполнять минские соглашения

Отказ Запада от выполнения минских соглашений разрушил территориальную целостность Украины. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как отметил высокопоставленный дипломат, публичное признание отдельных стран Запада о введении в заблуждение президента России Владимира Путина по поводу минских соглашений привел к необратимым последствиям для Украины.

"По сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся", - заявил Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "соавторы" документа по урегулированию конфликта на востоке Украины еще в 2022 году открыто заявили об истинных целях и мотивах этого соглашения. По его словам, формат минских соглашений был необходим Западу для того, чтобы "накачать" ВСУ передовыми вооружениями НАТО и в дальнейшем обернуть их против России.

"Если бы они выполнили минские договоренности, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена", - заключил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сразу после развала СССР Вашингтон начал "открыто и неприкрыто" вмешиваться во внутриполитические дела Украины. По словам высокопоставленного дипломата, именно действия американских властей привели к государственному перевороту на Украине в 2014 году.

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