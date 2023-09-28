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Российские миротворцы завершили эвакуацию пострадавших при взрыве в Степанакерте

09:19
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Многие находятся в крайне тяжелом состоянии

Экипажи вертолетов российского миротворческого контингента завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха, пострадавших при взрыве резервуара с топливом в Степанакерте. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказали в Министерстве обороны России.
ВКС России эвакуировали 58 пострадавших при взрыве в Степанакерте

Ведомство уточнило, что было совершено в общей сложности 42 вылета. Российские миротворцы вывезли 258 человек, которые получили ожоги во время взрыва, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона соболезнует семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на топливном складе в Нагорном Карабахе.

Взрыв произошел на бензохранилище на дороге Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе, где выдавали топливо желающих выехать из региона на фоне обострения обстановки.

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Российские миротворцы эвакуировали жителей из Нагорного Карабаха
Российские миротворцы эвакуировали жителей из Нагорного Карабаха
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