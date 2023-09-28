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Киев признал смену тактики из-за огромных потерь западной техники

09:47
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Бойцам ВСУ приходится наступать "пешком"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ведения боев, столкнувшись со значительными потерями боевой техники и вооружений, которые были переданы западными союзниками.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил сожаление в связи с тем, что "большая часть нашего наступления теперь ведется пешком".

Это связано с тем, что украинская армия лишилась значительной части западной техники с начала контрнаступления, пишет The Wall Street Journal.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за сентябрь было ликвидировано более 2 700 единиц вооружения и военной техники противника, включая западные танки и бронетехнику.

Западную военную технику выводят из строя не только ВС России, но и сами украинские бойцы: недостаток в обучении украинских военнослужащих приводит к частым поломкам западной техники.

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