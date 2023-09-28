ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

09:43
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Москва не рискнула бы начать СВО

Украинский кризис можно было предотвратить низкими ценами на энергоносители, передает новостной телеканал C-Span со ссылкой на прямую трансляцию выступления бывшего президента США Дональда Трампа.  

Трамп обвинил Байдена в превращении Америки в "банановую республику"
Трамп: Байден не остановит конфликт на Украине из-за некомпетентности

"Дело в низких ценах на нефть. Если бы цена была 40 долларов за баррель, то ничего не произошло", - заявил Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что при низких ценах на энергоносители Россия не смогла бы начать военную спецоперацию на Украине. По его словам, именно стабильность на нефтяном рынке могла бы "сдержать" Москву от таких решительных действий в отношении Вашингтона и Киева.

Ранее бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден не в состоянии способствовать дипломатическому урегулированию конфликтной ситуации на Украине. По его мнению, именно недальновидная политика Байдена привела к новому витку напряженности между Москвой и Киевом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Нефть
Нефть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.