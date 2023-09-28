Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

Москва не рискнула бы начать СВО

Украинский кризис можно было предотвратить низкими ценами на энергоносители, передает новостной телеканал C-Span со ссылкой на прямую трансляцию выступления бывшего президента США Дональда Трампа.

"Дело в низких ценах на нефть. Если бы цена была 40 долларов за баррель, то ничего не произошло", - заявил Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что при низких ценах на энергоносители Россия не смогла бы начать военную спецоперацию на Украине. По его словам, именно стабильность на нефтяном рынке могла бы "сдержать" Москву от таких решительных действий в отношении Вашингтона и Киева.

Ранее бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден не в состоянии способствовать дипломатическому урегулированию конфликтной ситуации на Украине. По его мнению, именно недальновидная политика Байдена привела к новому витку напряженности между Москвой и Киевом.

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