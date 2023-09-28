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Северная Корея решила ускорить развитие своих ядерных сил

10:02
  • четверг
  • 28 сентября 2023

В Конституцию КНДР внесены соответствующие поправки

Верховное народное собрание КНДР приняло закон о поправках в Конституцию, закрепляющих статус ядерных сил и их ускоренное развитие. Целями этих действий Пхеньян назвал обеспечение гарантий прав страны на существование, защиту мира и стабильности.

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Миссия Вооруженных сил Северной Кореи заключается в защите суверенитета и территориальной целостности государства, прав и интересов народа, а также в отстаивании социалистического строя и завоеваний революции, цитирует поправки ЦТАК.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине, предупредив, что в противном случае Россия поможет Северной Корее развивать ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий.

Этому предшествовало заявление "Большой семерки", авторы которого осудили продолжающееся развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также выразили тревогу в связи с сотрудничеством России и КНДР.

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