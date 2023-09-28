Это решение позволит обеспечить безопасность населения непризнанной республики

Нагорный Карабах прекратит существование 1 января 2024 года, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на текст указа, подписанного президентом непризнанной республики Самвелом Шахраманяном.

"Принято решение: распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в указе.

Согласно указу президента НКР, принятое решение способствует обеспечить физическую безопасность и национальные интересы этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха. Уточняется, что на сегодняшний день население непризнанной республики при содействии военнослужащих российского миротворческого контингента может "свободно и беспрепятственно" осуществить выход из НКР по Лачинскому коридору.

Напомним, что на прошлой неделе в Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку объявил о проведении антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. По данным оборонного ведомства, стратегическая цель "новоиспеченной" спецоперации заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики. Позднее на эту новость отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что Москва призывает Баку и Ереван прекратить боевые действия и начать переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Примечательно, что президент России Владимир Путин в ходе выступлений на различных форумах неоднократно высказывался о политическом статусе Нагорно-Карабахской республики. По словам российского лидера, действия руководства Армении свидетельствуют о признании внешнеполитического суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом. Так, спустя какое-то время эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что, несмотря на предупреждения Москвы о возможной эскалации конфликта, Ереван все-таки решил в одностороннем порядке признать НКР частью Азербайджана.

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