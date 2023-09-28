Из целого взвода украинских националистов в живых остались только четверо

Выход из замаскированных позиций - и сразу залп. На краснолиманском направлении расчеты тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" не оставляют противнику ни единого шанса, при этом оставаясь незамеченными. Термобарические снаряды, которыми оснащены эти боевые машины, поражают легкую бронированную технику и живую силу противника даже в подземных укрытиях. При разрыве фугаса образуется облако раскаленного до трех тысяч градусов газа, который выжигает все на своем пути.

Экипажи "Солнцепеков" не зря называют неуловимыми. После залпа - резкий тактический маневр и густая дымовая завеса. Откуда стреляли и где теперь "ТОС1-А", понять невозможно. Поэтому контратаковать такие расчеты армии ВСУ еще не удавалось.

Впрочем, поднять головы боевикам не дает и прикрывающая наши силы артиллерия. На авдеевском направлении обнаружены несколько укрепрайонов и складов боеприпасов националистов. Стрельбу ведут с замаскированных позиций в 20 километрах от цели.

Грамотная работа артиллеристов вынуждает боевиков бросать оружие прямо на поле боя. В Запорожской области провалом завершилась очередная попытка ВСУ атаковать российскую оборону в районе населенных пунктов Работино и Пятихатки. Из целого взвода украинских националистов в живых остались только четверо, которые предпочли сдаться в плен.

Все чаще украинские военные жалуются на качество подготовки за рубежом. Один из пленных обучался у инструкторов в Великобритании. Он рассказывает: "Месяц обучали нас. С самых азов начиная – сборки, разборки автомата, стрельбы на полигоне. В данный момент ничего не помогло".

Тем временем на донецком направлении авиация и артиллерия группировки "Юг" отразила шесть атак ВСУ. Потери противника составили более 300 боевиков, четыре танка и 10 БМП.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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