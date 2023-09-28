Запад решил попытаться заморозить украинский конфликт

Чтобы продолжить накачивать Киев оружием

На пресс-подходе канадский премьер появляется явно не в духе. Ни приветствия, ни вступления. Ни тени раскаяния. Просто текст, который он вынужден зачитать под давлением мировой общественности: "Через несколько минут я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всем мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в пятницу. Это было ужасное оскорбление памяти миллионов людей, погибших в Холокосте, и это было очень, очень больно для еврейского народа. Это также нанесло вред полякам, цыганам, людям LGBTQI+, инвалидам, людям с расовой принадлежностью и многим миллионам людей, ставшим жертвами нацистского геноцида".

Чтобы выдавить из себя вот это подобие извинений, Джастину Трюдо понадобилось аж шесть дней. Стрелочником назначил теперь уже бывшего спикера Палаты общин - мол, это он пригласил в парламент украинского эсэсовца Ярослава Хунку и назвал его героем. Себя Джастин Трюдо выставил двоечником по истории, заявив, что аплодировал гитлеровскому пособнику, не осознавая контекста. За почти неделю подготовки вот этой речи в список пострадавших успели внести даже извращенцев всех мастей, о которых во времена Второй мировой даже не слышали. Но почему-то не упомянули миллионы русских, белорусов и словаков, подвергшихся зверствам со стороны дивизии войск СС "Галичина" .

Впрочем, уже выступая перед парламентом, Трюдо благополучно позабыл и про страдания еврейского народа.

В качестве моральной компенсации за инцидент с престарелым эсэсовцем тут же были предложены вполне себе материальные вещи - дальнейшее финансирование такого же нацистского режима. И дополнительный бонус - осуждение России. Канадская оппозиция неделю добивалась громких отставок и извинений, но переваливанием вины на одного лишь спикера Палаты общин не удовлетворена.

Российское посольство в Канаде заявило о возможности открыть уголовное дело по факту чествования украинского эсэсовца и направить запрос о его экстрадиции. Наши дипломаты настаивают: извинения должны быть принесены всем русским. Москва потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку произошедшему. В российском МИДе удивились тому, что Оттава, с одной стороны, вроде бы как извиняется за приглашение карателя в парламент, с другой - продолжает давать деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев.

А еще через западную прессу постоянно идут вбросы о возможности переговоров на фоне провального контрнаступления ВСУ.

"Запад, когда начинает запускать такого рода провокационные слухи, видимо, проверяет нас на готовность пойти на его условия. А они их особо не скрывают. Взять паузу на несколько месяцев - и никаких договоренностей, кроме временного прекращения огня, а за выигранное время накачать Украину новым оружием дополнительно к тому, что уже было поставлено и что планомерно уничтожается нашими вооруженными силами. Логика та же самая, как и в случае с Минскими договоренностями", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам дипломата, если бы Запад не юлил, а следовал Минским соглашениям, то и территориальная целостность Украины была бы обеспечена. Всего лишь требовалось предоставить особый статус Донбассу.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"