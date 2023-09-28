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Мощный взрыв прогремел на территории промышленного склада в столице Узбекистана

11:47
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Погиб подросток, более 160 человек пострадали

Этой ночью жителей Ташкента разбудил грохот мощного взрыва - над городом на десятки метров поднялся огненный столб с облаком, затем сразу начался пожар. Люди в панике выбегали на улицу, кто-то прямо в одеялах, пытаясь понять, что произошло. К месту ЧП - таможенным складам - устремились десятки скорых и пожарных машин.

Есть информация о более 160 пострадавших - раненых доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. По данным Минздрава, погиб 13-летний подросток - от осколка стекла, который залетел в квартиру.

По словам очевидцев ЧП, взрывная волна ощущалась даже в десятках километров от эпицентра. Частично обрушилась станция метро, в ближайших магазинах выбило витрины и раскурочило двери, но самые серьезные разрушения - в ближайших домах, в которых спали люди.

Взрыв прогремел около трех часов ночи по местному времени, вскоре пожар удалось локализовать, но территория продолжает дымить. Известно, что выгорело около десяти тысяч квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности". Официальной причины ЧП пока нет. По одной из версий, могли взорваться аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на складе таможни. Также говорят о возможном ударе молнии и даже теракте. 

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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