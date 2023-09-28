Россиянин задержан в Севастополе по подозрению в госизмене

Об этом рассказали в ФСБ

В Севастополе задержали местного жителя, который по заданию украинской разведки собирал сведения о фортификационных сооружениях Крыма. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Спецслужба установила, что в 2022 году севастополец, чтобы избежать призыва в армию в рамках частичной мобилизации, выехал в одну из стран СНГ. Там он по своей инициативе установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

После вербовки мужчина вернулся в Россию и устроился на работу в компанию, которая строит фортификационные сооружения в Крыму. Получаемые там данные он передавал украинским кураторам.

Задержанному вменяется государственная измена, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали приехавшего на заработки украинца, которого завербовала Служба безопасности Украины. Он по заданию украинских кураторов планировал диверсионные действия, включая подрывы складов и магазинов в столичном регионе.

До этого обвинение в государственной измене предъявили 21-летней жительнице Читы, которая по заданию представителя Государственной пограничной службы Украины фотографировала эшелоны военной техники.

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