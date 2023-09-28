ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянин задержан в Севастополе по подозрению в госизмене

10:19
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Об этом рассказали в ФСБ

В Севастополе задержали местного жителя, который по заданию украинской разведки собирал сведения о фортификационных сооружениях Крыма. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.
ФСБ задержала жителя Якутии за призывы к терроризму

Спецслужба установила, что в 2022 году севастополец, чтобы избежать призыва в армию в рамках частичной мобилизации, выехал в одну из стран СНГ. Там он по своей инициативе установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

После вербовки мужчина вернулся в Россию и устроился на работу в компанию, которая строит фортификационные сооружения в Крыму. Получаемые там данные он передавал украинским кураторам.

Задержанному вменяется государственная измена, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали приехавшего на заработки украинца, которого завербовала Служба безопасности Украины. Он по заданию украинских кураторов планировал диверсионные действия, включая подрывы складов и магазинов в столичном регионе.

До этого обвинение в государственной измене предъявили 21-летней жительнице Читы, которая по заданию представителя Государственной пограничной службы Украины фотографировала эшелоны военной техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ФСБ России
ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.