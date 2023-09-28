В ЕС набирает обороты новый миграционный кризис

Министры внутренних дел союза встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить новую систему приема беженцев

Очередная ржавая, под завязку забитая лодка направляется из Африки в Европу. Нелегалы радостно позируют на борту, предвкушая новую счастливую жизнь. А вот итальянцы такие видео смотрят с содроганием. Догадываются, к чьим берегам с наибольшей вероятностью причалит судно. С начала года в страну прибыли более 130 тысяч человек. Лампедуза захлебывается от притока мигрантов. Их там уже больше, чем местных жителей. Кабмин заявил об ужесточении правил приема. Высылать иностранцев собираются чаще, а проверять - тщательнее. В том числе подростков. Или тех, кто так себя называет.

Контроль на границах усиливает и Германия. Там тоже боятся увеличения наплыва мигрантов. Особенно на фоне новых берлинских реалий. Жители столицы ежедневно наблюдают толпы просителей убежища. Они выстраиваются в очередь у здания бывшей психиатрической больницы, которую превратили в центр регистрации. Нелегалов селят в отелях, общежитиях, ангарах, магазинах, но этого все равно не хватает. Что уж говорить о местах в детских садах и школах.

В следующем году, сообщили СМИ, правительство планирует более чем вдвое урезать расходы на беженцев. Власти не исключают и дальнейшего ужесточения мер. Правда, их еще надо согласовать с ЕС. Который сам и спровоцировал кризис.

Об ошибках политики мультикультурализма рассказали в Великобритании.

"Мультикультурализм не предъявляет к приезжим никаких требований по интеграции. Это полный крах. Мигранты могут вести параллельную жизнь. Быть в нашем обществе, но не принадлежать ему. А в крайних случаях - совершать действия, направленные на подрыв стабильности и безопасности. Сегодня мы живем с последствиями этого провала", - заявила Суэлла Браверман, министр внутренних дел Великобритании.

Свою роль сыграла агрессивная внешняя политика, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке. Сегодня министры внутренних дел ЕС на саммите в Брюсселе будут обсуждать, как расхлебывать эту кашу. Предлагается не пускать просителей в европейские страны до принятия окончательного решения по их заявкам - например, строить лагеря на границах.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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