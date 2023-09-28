В "Иллюзионе" показали документальный фильм "Где проходит граница?"

Произведение посвящено историческим событиям, происходившим в Крыму и Донбассе

В преддверии новой памятной даты - Дня воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - в московском кинотеатре "Иллюзион" провели показ документального фильма "Где проходит граница?".

Произведение посвящено историческим событиям, происходившим в Крыму и Донбассе. В 2022 году кинолента стала номинантом просветительской премии "Знание" в номинации "Лучший просветительский проект".

Зрителями документального фильма стали студенты, школьники, педагоги и преподаватели. Перед показом картины в рамках панельной дискуссии 19-ти лекторам-амбассадорам Российского общества "Знание" вручили медали и знаки отличия -за вклад в просветительскую деятельность в зоне спецоперации.

"Мы сегодня можем сказать, что все проекты общества "Знание", все виды просвещения, а это и лекции, и мастер-классы, и киноклубы и киноформаты просвещения, и спектакли, все, что мы делаем, - все доступно жителям новых регионов. Причём я с радостью могу даже сказать, что новые регионы - одни из самых активных", - отметил Максим Древаль, генеральный директор Российского общества "Знание".

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