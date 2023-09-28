Зоологи бьют тревогу из-за гибели балтийских серых тюленей

Под Петербургом даже открыли центр спасения ластоногих

Эту печальную находку обнаружили на берегу Финского залива кайтсерферы в месте своих обычных тренировок: за последние две недели это уже восьмой погибший тюлень, которого находят на побережье. Зоологи бьют тревогу.

В последние годы численность балтийского серого тюленя очень сильно сократилась - в основном из-за теплых зим, лед в заливе тонкий, быстро тает и раскалывается, самки не успевают вырастить потомство.

Под Петербургом даже открыли центр спасения ластоногих - там выхаживают детенышей, которым удалось добраться до берега. Кормят, лечат и потом снова выпускают на волю. И вот теперь новая проблема. Визуальный осмотр погибших тюленей показал: все животные - самцы трех-четырех лет, без видимых повреждений. В этом случае по законодательству вскрытие не проводят, и выяснить причину гибели - крайне сложно.

Предположительная причина гибели - рыболовецкие сети. Именно молодые самцы первых лет жизни составляют порядка 90 процентов животных, погибших в орудиях лова. Крупные рыбопромысловые компании, как и положено, ставят свои сети вдали от известных тюленьих мест обитания. Но есть и просто браконьеры, которых интересует только прибыль.

Кроме того, летом в заливе большой популярностью пользовались так называемые "экскурсии к тюленям" - желающих возили на катамаранах к местам лежек ластоногих. Могли вспугнуть.

Ситуацию с массовой гибелью тюленей взял на контроль региональный Росприроднадзор.

"Северо-западное региональное управление Росприроднадзора в связи с появлением информации о появлении мёртвых особей тюленей сообщает: действует телефон оперативного дежурного, по которому можно сообщить о фактах обнаружения мёртвых особей. Ведомство напоминает, что серый тюлень и балтийская и ладожская кольчатые нерпы занесены в Красную книгу и находятся под охраной Российской Федерации", - указали в ведомстве.

Зоологи из центра спасения ластоногих пока самостоятельно проводят отбор разрешенных биологических проб у погибших особей - состригают шерсть для химико-токсикологического анализа. Но это длительные и дорогостоящие исследования. Специалисты призывают профильные ведомства найти способ как можно скорее установить точную причину гибели животных и исключить факторы эпидемии или отравления нефтепродуктами. А рыбаков просят заменить опасные для тюленей сети на морские неводы. Иначе все усилия по спасению исчезающих животных будут напрасны.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"