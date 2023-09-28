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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Насти Алексеевой

10:52
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Необходима сопроводительная терапия очень редкими и дорогими препаратами

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 4-летней Насти Алексеевой.

Девочке поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Сейчас малышка находится в ремиссии, ей срочно нужна трансплантация костного мозга. Иначе может случиться рецидив. Чтобы подготовить ребенка к операции, необходимо тотальное облучение организма. И после пересадки - сопроводительная терапия очень редкими и дорогими препаратами. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть на них деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Продолжается сбор средств 11-летней Насте Федоровой из деревни в Новгородской области. Ей поставили смертельный диагноз - острый миелоидный лейкоз. Уже несколько месяцев она находится в клинике в Санкт-Петербурге, ей требуется срочная терапия и пересадка костного мозга. Но проведение трансплантации связано с высокими рисками. Чтобы помочь ребёнку перенести операцию, необходима специальная подготовка и дорогие препараты, все вместе стоит почти восемь миллионов рублей. У мамы, которая воспитывает девочку одна, таких денег нет.

Мы продолжаем помогать им все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Настя Алексеева
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