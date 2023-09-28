NY Times: западные танки утонут в украинской грязи

Впереди осенняя распутица, а боевые машины слишком массивны

Замедление контрнаступления невыгодно для Киева, потому что из-за сильных дождей в октябре украинские военные не смогут использовать западные танки. На это указала газета The New York Times.

Как пишет издание, уже в октябре начнутся затяжные дожди, которые размоют дороги — "когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет".

NYT предупреждает, что если в ближайшее время ВСУ не удастся отвоевать значительные территории, поддержка Запада может ослабеть.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что выведение ВСУ американских танков на поле боя приведет лишь к тому, что российские военные их уничтожат — Россия идет только к победе.

Военные аналитики отмечали, что переданные Киеву американские танки M1 Abrams станут легкой мишенью для авиации ВС России, поэтому боевые машины не смогут "реанимировать" наступательные действия украинской армии.

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