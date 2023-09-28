Le Figaro: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании

Еще одним недостатком американских машин является слабая герметизация боекомплекта

Переданные ВСУ американские танки M1 Abrams могут взорваться при неправильном техническом обслуживании двигателей, передает издание Le Figaro со ссылкой на комментарий военного аналитика Яна Буавена.

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о прибытии на Украину первой партии американских танков M1 Abrams. По данным издания NYT, в ближайшее время Вашингтон осуществит еще несколько таких поставок. Позднее эту новость подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский, отметив, что танки уже готовы к эксплуатации.

Как отметил аналитик, истинный недостаток американских машин заключается в необходимости постоянного техобслуживания. По мнению Буавена, для обеспечения "нормальной работы" танка страна-эксплуататор должна иметь в своем распоряжении несколько десятков узконаправленных специалистов.

"В противном случае, дизельный двигатель танка Abrams может просто взорваться", - заявил Буавен, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что еще одним существенным недостатком танка является "плохая" герметизация боекомплекта. По его словам, при попадании в место хранения снарядов может произойти взрыв, который приведет к гибели всего экипажа боевой машины.

Ранее журналисты издания MWM сообщили, что ударная авиация ВС России сможет с легкостью уничтожить переданные украинской армии танки M1 Abrams. По мнению аналитиков издания, активное применение американских танков в зоне военной спецоперации не поможет ВСУ "реанимировать" наступательные действия.

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