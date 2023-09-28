Азербайджан подтвердил арест Варданяна

Политик обвиняется в том числе в финансировании терроризма

Бывший госминистр непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян решением суда в Азербайджане арестован. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказала Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

В ведомстве уточнили, что Варданян подозревается в финансировании террористической деятельности, участии в создании вооруженных формирований, а также в незаконном пересечении границ Азербайджана, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Министерстве иностранных дел Армении заверили, что Ереван предпримет все возможные меры для возвращения бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна из Азербайджана. Армянские власти уже обратились в Европейский суд по правам человека по вопросу защиты Варданяна.

Первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин назвал арест Рубена Варданяна местью и устрашением армян Нагорного Карабаха. Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что если Варданян сохранил российское гражданство, Москва будет защищать его права, однако "если он вышел из российского гражданства, то это другое дело".

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