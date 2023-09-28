ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Азербайджан подтвердил арест Варданяна

10:58
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Политик обвиняется в том числе в финансировании терроризма

Бывший госминистр непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян решением суда в Азербайджане арестован. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказала Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

В ведомстве уточнили, что Варданян подозревается в финансировании террористической деятельности, участии в создании вооруженных формирований, а также в незаконном пересечении границ Азербайджана, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Министерстве иностранных дел Армении заверили, что Ереван предпримет все возможные меры для возвращения бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна из Азербайджана. Армянские власти уже обратились в Европейский суд по правам человека по вопросу защиты Варданяна.

Первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин назвал арест Рубена Варданяна местью и устрашением армян Нагорного Карабаха. Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что если Варданян сохранил российское гражданство, Москва будет защищать его права, однако "если он вышел из российского гражданства, то это другое дело".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Рубен Варданян
Рубен Варданян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.